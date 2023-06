Market przemysłowy w Szamotułach nie dla zwierząt domowych w upały

O tym, że nie należy naszych czworonożnych przyjaciół zostawiać w nagrzanych pojazdach na czas zakupów już pisaliśmy. Co jednak, gdy nie mamy co zrobić z pupilem podczas zakupów, bo sklep swoją wewnętrzną polityką nie dopuszcza wprowadzania zwierząt?

Zakaz wprowadzania zwierząt

Z taką sytuacją spotkał się w ostatnich dniach mieszkaniec Szamotuł. Czytelnik nie krył zaskoczenia, szczególnie, że nie był to market spożywczy, a zajmujący się między innymi branżą budowlaną.

- Mam spore zastrzeżenia, co do ograniczeń wchodzenia z pieskiem do sklepów. Moim zdaniem pokazuje taki sklep w złym świetle. Ja rozumiem sklep spożywczy, czy sklep z bielizną, czy pościelą, gdzie piesek może podejść do regału, obsikać, lizać. Ale jeśli piesek jest ułożony i sklep jest branży przemysłowej, to mnie to dziwi – napisał do nas.