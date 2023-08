Rowery w Pniewach już dostępne. System wspomoże Straż Miejska

Wówczas nie był znany termin wznowienia wypożyczalni. Szefostwo gminy podkreślało, że rowery muszą zostać naprawione, a regulamin ich wypożyczania zmieniony – tak by można było w większym stopniu zapobiegać niechcianym sytuacjom. Nie podano wówczas kiedy rowery znów będą dla mieszkańców dostępne.

Wszystko zmieniło się w ubiegłym tygodniu. Od 2 sierpnia mieszkańcy i goście ponownie mogą ze stacji rowerowych korzystać.

- W związku z incydentami wandalizmu, dokonaliśmy gruntownych zmian w naszym regulaminie użytkowania, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i dobry stan techniczny naszych rowerów miejskich. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich użytkowników, aby stosowali się do zaktualizowanych zasad korzystania z naszych rowerów. Wasza odpowiedzialność i troska o wspólne mienie są kluczowe dla utrzymania naszej floty rowerów w odpowiednim stanie.

Przeprowadzone zostały niezbędne naprawy i kontrole techniczne stanu rowerów – są one teraz gotowe do jazdy i przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników. Co więcej w system sieci rowerów zaangażowana została Straż Miejska. Strażnicy mają podejmować działania w celu zwalczania wandalizmu i wykroczeń związanych z rowerami miejskimi.

Jak poinformowano - Straż Miejska będzie przeprowadzała kontrole prawidłowości korzystania z rowerów polegające na: