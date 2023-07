Objazdowa Scena Artystyczna SZOK także na wsiach

OSA Objazdowa Scena Artystyczna

- Dotrzemy z imprezą plenerową bezpośrednio do mieszkańców wsi. Zaproponujemy im występy sceniczne oraz twórcze działania wokół sceny z udziałem całych rodzin - mówi Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury - To nasz sztandarowy projekt letni dla wsi, który z pewnymi zmianami programowymi realizujemy już od 12 lat.

Po przyjeździe OSY do wsi na scenie i wokół niej sporo się będzie działo. Odbędą się występy zespołu Trio Eden, Pawła Bączkowskiego, Marceliny Olejnik i Artura Hoffmanna. Poza występami scenicznymi będzie można wziąć czynny udział w działaniach twórczych i animacyjnych wokół mobilnej sceny. Dla wszystkich chętnych będą warsztaty artystyczne. Młodsi i starsi będą mogą spróbować swoich sił w warsztatach pracowni garncarskiej. Zapewne dużą atrakcją jest też strefa gier i zabaw z dawnych lat. Całe rodziny zostają zaproszone do gier i zabaw inspirowanych okresem dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu Teatr „Wagabunda” z Krakowa. Będą też animacje, konkursy z nagrodami i malowanie twarzy.

Znany szczegółowy plan

OSA Objazdowa Scena Artystyczna tego lata pojawi się w sobotę 5 sierpnia o godz. 15-17 w Myszkowie, o godz. 18.-20 w Baborówku, w niedzielę 6 sierpnia godz. 15-17 w Gąsawach i godz. 18-20 w Gałowie.

Następnie nadleci w sobotę 12 sierpnia o godz. 15.00-17.00 do Kępy, o godz. 18.00-20.00 do Śmiłowa, w niedzielę 13 sierpnia o godz. 15.00-17.00 do Mutowa, o godz. 18.00-20.00 do Szczuczyna, w sobotę 19 sierpnia o godz. 14.00-16.00 do Otorowa i o godz. 17.00-19.00 do Brodziszewa i w niedzielę 20 sierpnia o godz. 14.00-16.00 do Piotrkówek i na zakończenie o godz. 17.00 do Piaskowa.