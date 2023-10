Kaźmierska Pyrlandia po raz kolejny była bardzo udana

Wydarzenie zorganizowano w niedzielę 1 października na boisku przy Szkole Podstawowej. Podobnie, jak w latach poprzednich, tak i tym razem królowały regionalne potrawy wielkopolskie przygotowane przez szkolną stołówkę.

- Zarówno dzieci, jak i dorośli delektowali się przepysznymi, szarymi kluchami z kapustą, gzikiem i plendzami. Podczas tego smakowitego festiwalu nie mogło zabraknąć "Lata zakręconego w słoikach" - przetworów owocowo-warzywnych, które zostały przygotowane z udziałem rodziców i wychowawców. Te kolorowe przysmaki przyciągały uwagę swoimi barwami i ciekawymi przepisami, jednocześnie wspierając ogólnopolski program "Owoce i warzywa w szkole". Nastrój pięknej, polskiej, złotej jesieni wprowadził występ zespołu wokalnego, a refren "te pyry gorące, te pyry z ogniska… najlepsze pod słońcem" towarzyszy festynowi od wielu lat.

Jak poinformowali organizatorzy, tegoroczna edycja Pyrlandii odbyła się pod hasłem "Kaźmierska Pyrlandia łączy pokolenia". Najmłodsze klasy brały udział w warsztatach plastycznych. Dzieci miały także okazję do rywalizacji w rzucaniu pyrami do celu, zdobywając drobne upominki, a także przyniosły ogromne pyry - olbrzymy. Najdłuższą obierkę zdołał obrać mężczyzna. Natomiast starsze klasy zmierzyły się z różnymi konkursami, takimi jak slalom sportowy z pyrą, wiedza o gminie czy oszacowanie ilości pyrek w worku. Musiały też zademonstrować swoją znajomość gwary poznańskiej i wiedzieć, co oznaczają słowa takie jak "korbol, leberka, szkiyta, lania, wyćpić, antrejka, tetrać, szuchrować" i inne.