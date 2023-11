Pałac Kwileckich w Oporowie. Jako jedyny tego typu obiekt w gminie Ostroróg przetrwał wojnę

W roku 1877 Mieczysław Kwilecki zlecił przebudowę dworu w Oporowie, nadzorowaną przez Zygmunta Gorgolewskiego, czego efektem było przekształcenie go w okazały pałac. Jako jedyny w gminie Ostroróg, przetrwał on wojnę, w przeciwieństwie do pozostałych tego typu obiektów - pałac w Rudkach został rozebrany, a w Dobrojewie najpierw podpalony, a następnie rozebrany na cegłę. Pałac Kwileckich pozostał do dziś, jednak nadgryziony zębem czasu.