Patriotyczna wędrówka Pana Zbigniewa i jego konia po Polsce! Ułan odwiedził okolice Obornik

Wczoraj, chociaż początkowo planował przenocować w Obornikach, ze względu na nieplanowaną zmianę trasy, wędrowiec znalazł schronienie w Stajni Huffero w Ludomach. Przyjazd Pana Zbigniewa i Kobiego był wyjątkowym wydarzeniem, które spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony gospodarzy.

Pierwotnie Pan Zbyszek miał nocować w Parkowie, u mojej koleżanki, ale niestety pomylił trochę trasy bardziej na naszą stronę i nie był w stanie już dojść do Parkowa. Dotarł bardzo zmęczony, szedł pieszo ostatnie dwanaście kilometrów, koń był już też zmęczony po tym dniu, po całej trasie. Koń dostał boks, siano, Pan Zbyszek porozkładał swoje rzeczy i w zasadzie poszedł spać już około 17. Jego dzień też wygląda tak, że on bardzo wcześnie wstaje, koło 4, 5 rano. Karmi i czyści konia, przygotowuje go do drogi, je śniadanie, siodła konia. Koń jest codziennie myty, czyszczony do białego, bo wiadomo jak to z siwym koniem. Rano moja córka odprowadzała Pana Zbyszka tutaj przez las, już na taką prostą drogę, w stronę Dąbrówki Leśnej. Wyznaczyliśmy mu trasę nawigacją, także Olga odprowadzała Pana Zbyszka dosyć spory kawałek, żeby nie pogubił drogi