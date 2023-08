Podszywał się pod mieszkankę gminy Wronki i umawiał ją na spotkania towarzyskie Red.

Pixabay

Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu mieszkańcowi gminy Wronki. Mężczyzna podszywał się pod kobietę na portalach społecznościowych. Co więcej, wykorzystywał do tego wizerunek kobiet i umawiał z nią spotkania… do jej domu i pracy!