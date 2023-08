Policja zatrzymała trzech nietrzeźwych kierowców - dwóch z nich to mieszkańcy powiatu szamotulskiego

„Alkohol i narkotyki” - akcja przeprowadzone przez policję z Szamotuł

W środę 16 sierpnia , w godzinach porannych, policjanci szamotulskiej drogówki prowadzili działania pod hasłem „Alkohol i narkotyki” . W ramach niniejszej akcji, policjanci zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości osób, które kierowały pojazdami. Działania miały doprowadzić do wyeliminowania z ruchu kierowców, którzy prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

16 sierpnia w powiecie szamotulskim zatrzymano trzech kierowców - dwóch nietrzeźwych i jednego pod wpływem alkoholu.

W trakcie przeprowadzonych działań, funkcjonariusze poddali badaniom stan trzeźwości 916 kierujących. Spośród nich trzech kierujących nie powinno w ogóle zasiadać za kierownicą. Wyniki badania wykazały, że dwaj z nich kierowali samochodami w stanie nietrzeźwości, a jeden pod wpływem alkoholu. Wszystkie osoby, które zostały zatrzymane do kontroli w stanie nietrzeźwości, to mężczyźni - dwóch spośród nich to mieszkańcy powiatu szamotulskiego. Trzeci z zatrzymanych pochodzi z powiatu kościańskiego.