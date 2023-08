Sprawca brutalnego pobicia we Wronkach już w areszcie!

Przypomnijmy. W piątkowy wieczór 23 czerwca po godzinie 23 pokrzywdzony 46-letni mężczyzna wyszedł na spacer z psem.

Gdy około północy pies wrócił do domu bez właściciela, partnerka mężczyzny wyszła go poszukać. Kobieta znalazła 46-latka nieprzytomnego. Mężczyzna został przetransportowany przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Doznał poważnych obrażeń. Do pracy nad sprawą niezwłocznie zaangażowano też policjantów z Pniew oraz z Szamotuł.

Funkcjonariusze na miejscu znalezienia 46-latka wykonali szereg czynności. Co ważne, udało się również zabezpieczyć nagrania z monitoringu, które być może przyczynią się do rozwikłania całej sprawy. Policjanci weryfikowali też co robiły osoby, które zostały rozpoznane na nagraniach. Zabezpieczyli te z materiały biologiczne potencjalnych sprawców. Cały czas trwają intensywne, szeroko zakrojone prace nad ustaleniem ich tożsamości sprawcy, bądź sprawców tego brutalnego pobicia.

W sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo, a w jej rozwiązanie zaangażowali się policjanci z Wronek, z Szamotuł oraz nadzorujący całe działania prokurator.