Pomoc dla małego Mikołaja. Zorganizowano festyn, trwa zbiórka

Organizm po porodzie do dnia dzisiejszego zachowywał się jak bateria, która się po prostu rozładowywała. Na tą chwile prowadzone są badania na zespołem IGS u Mikołaja na kolonii w Niemczech.

- Nasz Syn jest nielicznym przypadkiem w Polsce z taką przypadłością, dla szpitala i lekarzy ten epizod był sytuacją niespotykaną dotychczas. Do dnia dzisiejszego słyszymy, że jest to cud, że Mikołaj nadal żyje i przeszedł tak trudną i ciężką drogę. Dla Nas rodziców są to niewyobrażalnie ciężkie chwile które będą traumatycznym wspomnieniem. Łącznie Mikołaj spędził 2 tygodnie na oddziale OIOM pod respiratorem, następne dwa tygodnie na oddziale z ramienia lekarza hematologa pod wzmożonym nadzorem, następnie 3 tygodnie na oddziale rehabilitacji gdzie uczy się od nowa wszystkiego.