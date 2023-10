Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023. Trwa też akcja frekwencyjna. Policja: na razie spokojnie

Podobnie, jak w poprzednich wyborach, tak i tym razem prowadzona jest akcja pro-frekwencyjna, by przyciągnąć do lokali jak największą liczbę osób. Aktywnie w działania te włączyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzycku. Zachęcają oni mieszkańców do udziału m.in. poprzez konkursy z nagrodami, jaki i strażackimi drzwiami otwartej remizy – podczas imprezy przygotowano sporo atrakcji.

Na razie głosowanie przebiega spokojnie Rozmawialiśmy już z oficer prasową Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Aspirant Sandra Chuda powiedziała nam, że do godziny 10.30 policjanci nie odnotowali żadnych incydentów na terenie powiatu szamotulskiego.

Głosowanie rozpoczęło się we wszystkich gminach powiatu szamotulskiego. Szczegółowa lista wszystkich lokali wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się tutaj: SPIS LOKALI WYBORCZYCH W GMINACH POWIATU SZAMOTULSKIEGO - KLIKNIJ!

W każdym powiecie, gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. W Obrzycku znają już smak zwycięstwa w konkursie związanym z frekwencją. W poprzednich wyborach dzięki wysokiej frekwencji do Obrzycka trafił nowy wóz ratowniczo – gaśniczy.

Co jeszcze można zyskać za wysoką frekwencję?

● Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają 1 mln złotych. Środki te będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców w ramach np. Budżetu Obywatelskiego.

● Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60% otrzymają:

250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych.