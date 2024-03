Ryszard Oszmian - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dużo otrzymałem od Szamotuł. Jestem teraz w stanie się odwdzięczyć" Natalia Nowotna

Zbliżające się wybory na burmistrza Szamotuł to doskonała okazja do zapoznania się z kandydatami ubiegającymi się o to stanowisko. Jednym z kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza miasta jest Ryszard Oszmian, który zapowiada nowe podejście do zarządzania oraz rozwój miasta, a także wskazuje na potrzebę zmian w wielu obszarach życia miejskiego.