Joanna Gzyl, kandydatka na burmistrza Szamotuł, spotkała się z mieszkańcami [ZDJĘCIA]

W trakcie debaty poruszono szereg istotnych tematów, którymi zainteresowani byli mieszkańcy. Wśród nich zwrócono uwagę między innymi na edukację, środowisko, spółdzielnie mieszkaniowe, sprawy seniorów, infrastrukturę miast i wsi, komunikację i transport oraz problem nieprzyjemnych zapachów z olejarni i oczyszczalni ścieków.

Na koniec, kandydatka odpowiedziała na pytanie o to, jaką ma przewagę oraz jak ocenia swoje szanse na wygraną wyborów na burmistrza.

To bardzo dobre pytanie. Co do oceny, jest ona zawsze trudna, więc nie będę wskazywać, jakie mam szanse. Gdybym wcześniej pomyślała, że nie mam szans, to bym nie wystartowała w tym trudnym boju, bo to jest trudny czas, dla mnie na pewno, dla Pana Piotra podejrzewam, że też. Nigdy wcześniej nie miałam takiego doświadczenia samorządowego, a mam, podkreślam, 17-letnie doświadczenie w samorządzie. Nigdy nie spotkałam się z tak fantastycznymi ludźmi, jak się spotykam przez ostatnie tygodnie. Nie spotkałam się też z tak ogromnym hejtem, jak się teraz zdarza - mówi Joanna Gzyl. - A dlaczego chciałabym, abyście państwo na mnie zagłosowali? Dlatego, że jestem człowiekiem dialogu, człowiekiem otwartym, który potrafi się dostosować, człowiekiem, który dąży do realizacji celów, który współpracuje z ludźmi, jest pozytywny i stawia na nowoczesność i otwarty urząd. Także bardzo proszę o państwa głosy!