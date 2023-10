Spotkanie z Podróżnikiem w Bibliotece w Kaźmierzu. Wojciech Ganczarek opowiedział o swojej 10-letniej podróży

- podkreśla podróżnik.

To była podróż pełna niezaplanowanych i spontanicznych momentów, która stopniowo przekształciła się w coś znacznie głębszego. W czasie swojej wędrówki Wojciech Ganczarek podejmował różne działania, które wpływały na otoczenie. Podróżował z różnymi kompanami - muzykami czy dentystami. Organizował niewielkie koncerty muzyki z Europy Środkowej, które cieszyły mieszkańców Nikaragui, oraz tworzył filmy dokumentalne koncentrujące się na lokalnych problemach.

Na co warto jeszcze zwracać uwagę, w tym świecie pełnym treści, pełnym informacji? Wydaje mi się, że to są te historie osobiste. Bo zachody słońca zawsze będą do siebie dość podobne, natomiast dzisiaj pewnie tutaj w okolicy w szpitalu urodziło się jakieś dziecko - i to będzie nowa historia. Będzie inne, trochę podobne może do rodzeństwa, na pewno wpłyną na nie rodzice, środowisko, otoczenie, ale to będzie inna, oryginalna, niesamowita historia. Wydaje mi się, że właśnie na to jeszcze warto zwracać uwagę