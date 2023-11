Strzelanie Niepodległościowe z okazji 11 listopada! Świętuj niepodległość Polski na strzelnicy Piotrkówko

W programie wydarzenia znalazło się wiele konkurencji

Program Strzelania Niepodległościowego rozpoczyna się o godzinie 10.30 od uroczystej mszy świętej w Bazylice mniejszej p.w. Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach, wraz z udziałem pocztów sztandarowych. Msza zostanie połączona z wystrzałem armatnim.

O godzinie 12.45 nastąpi uroczyste otwarcie zawodów strzeleckich na strzelnicy Piotrkówko, a także rejestracja uczestników. Od godziny 13.00 rozpocznie się rywalizacja, która obejmie wiele konkurencji, takich jak strzelanie o Tarczę Niepodległościową, strzelanie o Puchar Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Duszniki, strzelanie do tarczy z karabinu centralnego zapłonu (Kałasznikow), strzelanie do tarczy punktowej z broni krótkiej, strzelanie dla dzieci do zapadek - Kbks oraz strzelanie do kura.

O godzinie 16.00 nastąpi zakończenie zawodów, a chwilę później rozpocznie się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom.