Sukcesy młodego bilardzisty! Rozwój kariery Wiktora Kaczmarka

Wakacje to dla wielu z nas czas relaksu i wypoczynku, ale nie dla Wiktora Kaczmarka , młodego talentu bilardowego z Pniew. W okresie wakacyjnym Wiktor nie zwalnia tempa, podążając za swoją pasją i dążeniem do osiągnięcia wybitnych wyników.

Pardubice Stabedo Open - największy sukces w karierze bilardowej Wiktora

VIII Międzynarodowy Festiwal Bilardowy w Kielcach

Kolejnym etapem bilardowej przygody Wiktora były VIII Międzynarodowe Targi Bilardowe w Kielcach, które odbyły się w dniach 18-20 sierpnia. Wydarzenie skupiło się na dwóch prestiżowych turniejach: East European Billiard Council Junior Cup 2023 oraz Dynamic Billard Best of the East. W turnieju juniorskim wzięło udział 54 graczy z Polski, Czech, Słowacji i Łotwy. Wiktora czekał tam wyjątkowy mecz z Michałem Wiechem, który zakończył się rezultatem 4 do 5 na korzyść rywala. Była to jedna partia, która dzieliła go od zdobycia pucharu.