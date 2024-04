Uczniowie z Obrzycka pobiegli w 12. Biegu Jońca w Poznaniu!

Uczniowie Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko pobiegli w Poznańskim Biegu im. o. Józefa Jońca!

Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mieli szansę zmierzyć się z trasami dopasowanymi do swojego wieku i możliwości, od 250 metrów do 3000 metrów. Liczne kategorie wiekowe zapewniły uczestnikom odpowiednie wyzwanie oraz atmosferę rywalizacji na najwyższym poziomie.

Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko, od lat cieszy się ogromną popularnością. Został zorganizowany w formie festiwalu biegowego, umożliwiając każdemu, bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej, wzięcie udziału w emocjonujących zawodach. To wyjątkowa okazja do aktywności fizycznej i integracji społeczności biegowej.

Medale dla wszystkich uczestników

Uczestnictwo w tak prestiżowym wydarzeniu sportowym to nie tylko okazja do rywalizacji, ale także do wspólnego spędzenia czasu i budowania więzi w duchu zdrowej rywalizacji.

