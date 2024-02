Te psy i koty czekają na nowy dom! Ich wielkie serca są gotowe na nowego właściciela. Zobacz, jakie zwierzaki przebywają w schronisku

W powiecie szamotulskim znajduje się miejsce, które choć skryte w cieniu, pełne jest miłości i troski. Schroniska "Przytuliska u Wandy" każdego dnia dbają o porzucone, skrzywdzone i nie mogące znaleźć nowych właścicieli zwierzęta o ogromnych sercach, gotowe na nowy dom i kochających opiekunów.

Wchodząc do schroniska, witają nas uśmiechnięte mordki psów i kotów, które choć doświadczyły życiowych trudności, są gotowe obdarzyć nowych opiekunów ogromną miłością. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć psów i kotów, które niedawno trafiły do schroniska.