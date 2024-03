Tygrysy lepsze od Smoków. Dreman Opole Kompachcice pokonał Red Dragons Pniewy 3:2

Obydwie drużyny przystępowały do starcia z równymi szansami, co potwierdził pierwszy remisowy mecz zakończony wynikiem 3:3. Jednak tym razem to Dreman Opole Kompachcice szybko objęli przewagę, wykorzystując błąd rywali i zdobywając pierwszego gola dzięki Brayanowi Toloza.

Mimo to, Czerwone Smoki nie poddały się i szybko odpowiedziały bramką Oliwiera Siudy, doprowadzając do remisu 1:1. Końcówka pierwszej połowy była niezwykle intensywna, z obiema drużynami mającymi okazje do zdobycia kolejnych bramek. Jednak to Red Dragons wyszli na prowadzenie dzięki bramce Mateusza Kosteckiego tuż przed przerwą.