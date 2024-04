Zderzenie dwóch samochodów na trasie Szamotuły - Poznań Natalia Nowotna

W Szamotułach, na trasie do Poznania, doszło do zderzenia dwóch samochodów marki Citroen C3 i Chevrolet, w wyniku czego doszło do zablokowania drogi wojewódzkiej nr 184. Na miejscu pracowali strażacy, a szczegóły zdarzenia wciąż ustala policja.