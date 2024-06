Szamotulskie morsy wzięły udział w Formoza Challenge 2024 w Obornikach!

Ze względu na kontuzję kolana nie mogłem aktywnie uczestniczyć w biegu. Nie przeszkodziło mi to jednak w tym, by pojawić się tego dnia razem z uczestnikami z klubu morsów Góra Lodowa na Formozie 2024. Było to dla mnie niezwykle ważne aby tam być, przeżyć na trybunach razem z nimi ten cały bieg. Towarzyszyłem im podczas rozgrzewki, każdemu z osobna życzyłem świetnej zabawy, ale także rozwagi i kalkulowania swoich sił na trasie, aby ukończy bez kontuzji. Nadszedł ten moment i wystartowali, no cóż, było wzruszenie. Usiadłem na trybunach i z niecierpliwością czekałem na ich powrót. Po 3.5 godzinach zbliżali się do mety gdzie oczywiście czekałem na nich z flagą naszego klubu. Nie wyobrażam sobie tam nie być - mówi prezes szamotulskiego klubu morsów Góra Lodowa.