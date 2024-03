Pompki i przysiady dla małej Oli! Do wyzwania charytatywnego Szamotulskiego Klubu Morsów Góra Lodowa dołączają kolejne stowarzyszenia Natalia Nowotna

Szamotulski Klub Morsów Góra Lodowa rozpoczął akcję charytatywną, polegającą na wykonaniu wyzwania - wszystko to dla 10-letniej Oli z Ostroroga, która wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Nominowani do challengu mają za zadanie wykonać dziesięć pompek lub przysiadów, a następnie zebrać i wpłacić datki na leczenie dziewczynki. Do wyzwania stale dołączają kolejne kluby i stowarzyszenia.