Morsy zakończyły sezon! Szamotulski Klub Morsów Góra Lodowa po raz ostatni wskoczył do jeziora w Pamiątkowie [ZDJĘCIA] Natalia Nowotna

Po intensywnym sezonie pełnym przygód i emocji, Szamotulski Klub Morsów Góra Lodowa oficjalnie zakończył sezon 2023/2024. Członkowie klubu zebrali się jak co tydzień na plaży w Pamiątkowie, by uczcić zakończenie sezonu morsowania w sposób, jaki lubią najbardziej - wchodząc do zimnej wody jeziora.