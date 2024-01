Szamotulskie morsy powitały Nowy Rok! Jakie wydarzenia zaplanował klub morsów Góra Lodowa na 2024?

Oprócz przyjemności z morsowania, istotne jest dla nich także bezpieczeństwo. Morsy dbają o siebie nawzajem oraz o bezpieczeństwo podczas wchodzenia do wody.

Morsowanie wzmacnia naszą odporność, powoduje, że uwalniamy endorfiny, czujemy się o wiele lepiej na co dzień, przynosi same korzyści! Zaczynając od tego, że jest to samo zdrowie, kończąc na dobrej zabawie. Jest u nas grupa stałych osób, które przyjeżdżają co tydzień, aczkolwiek też nowe osoby się pojawiają bardzo często. Próbują. To nie jest taka prosta rzecz, wydawało by się, wejście do zimnej wody. Jeszcze zdrowotne rzeczy - najważniejsza jest opinia lekarza - mówi o morsowaniu prezes klubu.