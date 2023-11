Tak wyglądała Bazylika w 1920 roku! Na pocztówkach zachowano stare zdjęcia z Szamotuł

Bazylika pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa od wschodu i zachodu otoczona jest murem z czerwonej cegły. Do wnętrza prowadzą dwie bramy, zachodnia i wschodnia. Zarówno pokaźna bazylika jak i brama stanowią wyjątkowy widok, który już wiele lat temu uwieczniono na fotografiach. Historia miasta Szamotuły zachowała się w obrazkach na starych pocztówkach. Dzięki nim możemy przyjrzeć się, jak miasto zmieniło się na przestrzeni lat.

Nowoczesne samochody, drogi i budynki - w tle bazyliki wiele się zmieniło

Porównując starą pocztówkę przedstawiającą kościół sprzed stu lat ze stanem obecnym, możemy zobaczyć, jakie transformacje zaszły w architekturze budynków, ale również zmiany w sposobie w jaki korzystamy z przestrzeni publicznej. Nowoczesne pojazdy, sklepy i inne elementy współczesności kontrastują z wyglądem sprzed lat. Również rozwinięta infrastruktura drogowa i nowoczesne znaki, to tylko niektóre z różnic, które widać na zdjęciach.

Powrót do przeszłości z Pocztówką z Niepołomic

Pocztówka z Niepołomic to strona na Facebooku, która pozwala na powrót do przeszłości oraz porównanie miast z ubiegłych lat z tym, co można zobaczyć dzisiaj. Przyglądając się starannie zachowanym zdjęciom na kartkach, z łatwością można zauważyć zarówno podobieństwa, jak również zmiany w wyglądzie miasta.