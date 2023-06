Triathlon Pniewy 2023 już za nami! Rywalizowało wiele osób

Już po raz dziewiąty w Pniewach odbył triathlonu. To niezwykłe wydarzenie sportowe przyciągnęło liczne grono uczestników, którzy stanęli przed wyzwaniem pokonania trzech dyscyplin - pływania, kolarstwa i biegania.

Zawodnicy stanęli w obliczu wyzwania na Jeziorze Pniewskim. Trasa była starannie oznakowana, a profesjonalni ratownicy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników.

- Po pokonaniu odcinka pływackiego, uczestnicy wsiedli na rowery i wyruszyli na malowniczą trasę przez okoliczne tereny. Wiatr we włosach i piękne krajobrazy stanowiły niesamowite doświadczenie. Ostatni etap to bieg. Zawodnicy wykorzystali swoją wytrzymałość i determinację, aby przekroczyć linię mety. Tegoroczna edycja przyniosła wiele niezwykłych rekordów i osiągnięć. Wielu zawodników poprawiło swoje wcześniejsze wyniki, co świadczy o ich determinacji i ciężkiej pracy podczas treningów – informuje gmina.

Triathlon Pniewy to nie tylko sportowe zawody, ale także wyjątkowa okazja do spotkania się z innymi pasjonatami i dzielenia się sportową energią. - Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za udział i wspólnie spędzony czas. Wielkie uznanie dla organizatorów którym był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, oraz za pomoc w organizacji: Odjechani- Team PL, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Firma Foxter-Sport oraz prowadzący Paweł Bondaruk – Foka na mikrofonie.

