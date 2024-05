UKS Szamotulanin nie zwalnia tempa. Podsumowanie Mistrzostw Polski Młodziczek i plany na przyszłość

To, że trzeci raz powierzono nam organizacje najważniejszej imprezy sezonu w danych rozgrywkach, świadczy o tym, że Szamotuły do tej pory były oceniane bardzo dobrze i podobnie jest też tym razem. Docierają do nas słuchy, zarówno telefonicznie jak i w rozmowach z osobami z PZPS-u, że ten finał ponownie był bardzo dobrze zorganizowany, co nas cieszy, bo świadczy to o tym, że jesteśmy już dobrze poukładani i w tym Polskim Związku Piłki Siatkowej traktuje się nas jako poważnego partnera - mówi trener i członek zarządu UKS Szamotulanin, Łukasz Klapczyński.