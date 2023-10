Wiktor Kaczmarek Mistrzem Polski UKS w Bilardzie. Kolejny sukces młodego bilardzisty z Pniew!

Intensywny czas dla młodego bilardzisty

Pierwszym z wyzwań, które podjął Wiktor Kaczmarek, był Junior Tour w Łodzi, gdzie młody bilardzista mierzył się z utalentowaną młodzieżą z całego kraju. Następnie przyszedł czas na udział w Wielkopolskiej Młodzieżowej Lidze Bilardowej, która odbyła się w Zdunach. Te dwa turnieje stanowiły jedynie początek serii wydarzeń, które przyniosły młodemu bilardziście wiele doświadczenia i cennych lekcji. Kolejnym etapem były Eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów, które również przyniosły Wiktora Kaczmarka na sam szczyt swoich umiejętności. Jednak to nie wszystko.

Sukces Wiktora na Mistrzostwach Polski UKS!

Najważniejszym wyzwaniem tego miesiąca były Mistrzostwa Polski Uczniowskich Klubów Sportowych, które odbyły się w Gdańsku w dniach 9-11 października. Mistrzostwa zgromadziły aż 103 utalentowanych zawodników z całej Polski. W kategorii wiekowej, w której występował Wiktor, stanęło do rywalizacji 43 bilardzistów.

Wiktor nie przegrał ani jednego pojedynku. Przez cały turniej zachwycał swoją precyzją, koncentracją i umiejętnościami bilardowymi. Zdobył tytuł Mistrza Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w kategorii 2010 i młodsi, co jest wynikiem imponującym i jednocześnie zasłużonym.

Wiktor reprezentował Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Brody. Jego wysiłek i determinacja były zauważone, a zdobyty tytuł to dowód na to, że marzenia, ciężka praca i wsparcie ze strony klubu oraz rodziny mogą prowadzić do osiągnięcia najwyższych celów.