Wystawa prac członkiń Koła Hafciarskiego SzOK „HaftujeMy po szamotulsku”

Obie wystawy koniecznie trzeba obejrzeć! Będzie do tego okazja do końca sierpnia tego roku. Lokalne hafciarki zapraszają również do dołączenia lub pojawienia się, by przyjrzeć ich pracy, w czwartkowe popołudnia, bowiem od lipca, planują się spotykać w gościnnych progach Leśnego Atelier - podsumowuje i zaprasza w imieniu szamotulskich hafciarek Milena Kolat-Rzepecka.