Nie bądź żyła, oddaj krew. Akcja krwiodawstwa Wybierzmy Zdrowie rusza już jutro, 16 marca!

Nie bądź żyła - oddaj krew!

Punktem wyjścia jest akcja krwiodawstwa. Zależy nam na zainteresowaniu oddaniem krwi tego dnia, jak największej ilości osób, dlatego skorzystaliśmy z doświadczenia sąsiedniego powiatu, który z powodzeniem od kilku lat łączy krwiodawstwo i turniej piłkarski oraz dodatkowe atrakcje dla rodzin. Zależy nam na promowaniu zdrowego i świadomego trybu życia w Szamotułach, na dzieleniu się tym, co najlepsze - zachęca do udziału organizator, Milena Kolat-Rzepecka.

Kiedy możesz oddać krew?

Od godziny 9.00 do 14.00 będzie możliwość oddania krwi podczas wydarzenia. Krwiodawcy otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody i upominki od sponsorów, co dodatkowo zachęca do przyłączenia się do akcji.