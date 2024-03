Wzięli udział w Mistrzostwach Polski we fryzjerstwie. Przygotował ich Tomasz Drab, Mistrz Świata pochodzący z Kaźmierza

Tomasz Drab, Mistrz Świata, Mistrz Europy oraz Mistrz Polski we fryzjerstwie, który pochodzi z Kaźmierza, przygotował podopiecznych do startu w Mistrzostwach Polski we fryzjerstwie. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 3 marca w Poznaniu, podczas Forum Fryzjerstwa LOOK i Forum Kosmetyki beautyVISION.

Ostatni tydzień w salonie Tomasza Draba dedykowany był przygotowaniom do Mistrzostw Polski we fryzjerstwie, by finalnie, w niedzielę popisać się nabytymi zdolnościami. Do startu w konkurencji pod tytułem Junior męski, pod okiem Mistrza Świata, przygotowywała się młodzież z salonu fryzjerskiego.