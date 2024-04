Wypadek przy pracy? Na terenie jednego z zakładów we Wronkach lądował śmigłowiec ratunkowy Natalia Nowotna

Archiwum

Na terenie jednego z zakładów pracy we Wronkach doszło do wypadku. Do miejsca zdarzenia natychmiastowo skierowano zespół ratownictwa, w tym straż pożarną, policję oraz śmigłowiec ratunkowy.