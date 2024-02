17-latek z Dusznik "dla żartu" groził kasjerowi pistoletem na kulki. Odpowie za to przed sądem

17-letni mieszkaniec gminy Duszniki został zatrzymany przez policję po tym, jak próbował dokonać rozboju w jednym ze sklepów, grożąc kasjerowi pistoletem na kulki zasilanym CO2. Chociaż młody mężczyzna twierdził, że wszystko było jedynie żartem, odpowie przed sądem.

W ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, iż w jednym ze sklepów na terenie gminy Duszniki doszło do usiłowania rozboju. Do sklepu weszła grupa, która zachowywała się głośno. Gdy jeden z mężczyzn z grupy płacił za towar, drugi z kolei wyjął spod kurtki przedmiot przypominający broń i wycelował w kasjera. Mężczyzna ten zażądał pieniędzy. Z relacji wynikało też, że próbował sięgnąć do kasy, jednak nie zdołał zabrać pieniędzy i wyszedł ze sklepu razem z grupą znajomych. Spośród nich zgłaszający rozpoznał dwie osoby - informuje st. asp. Sandra Chuda.