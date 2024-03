Ćwiczenia przeciwpożarowe w szamotulskim szpitalu. Bezpieczeństwo pacjentów i pracowników na pierwszym miejscu! Natalia Nowotna

Ćwiczenia przeciwpożarowe to ważny element dbania o bezpieczeństwo. Tym razem odbyły się one w szpitalu w Szamotułach. Dzięki tego typu inicjatywom, placówka jest przygotowana na ewentualne niebezpieczeństwa, co może pomóc w lepszej koordynacji i udzieleniu niezbędnej pomocy pacjentom i pracownikom w sytuacji zagrożenia.