Dwa zdarzenia w tym samym czasie w powiecie szamotulskim

Oba wpłynęły około godziny 10.48. Pierwsze związane było ze zgłoszeniem o pożarze budynku mieszkalnego w Kaźmierzu, drugie – chwile później o zderzeniu drogowym w Ćmachowie.

Do pożaru zaalarmowano strażaków z Kaźmierza, wyjechały także wozy z JRG Szamotuły, do Ćmachowa z kolei miejscowe OSP, a także ochotników z Wronek i Kłodziska oraz wóz z JRG Szamotuły. W obu przypadkach okazało się, że zdarzenia nie są tak groźne, jak początkowo zakładano.

W Kaźmierzu doszło do w pomieszczeniu, w którym znajdowała się kotłownia. Strażacy szybko uporali się z zagrożeniem i nie pozwolili na to, by ogień rozprzestrzenił się na dalszą część domu. Dodajmy, że to już trzeci (w Kaźmierzu) w ciągu ostatnich kilku dni pożar związany z rozpoczętym niedawno okresem grzewczym. W innych rejonach powiatu strażacy również interweniowali – m.in. z pożarami w Szamotułach, czy załączoną czujką czadu na terenie gminy Duszniki.

W Ćmachowie z kolei doszło do kolizji i nikt z uczestników. Utrudnienia na drodze trwały kilkadziesiąt minut. Dzień wcześniej do zdarzenia drogowego na autostradzie A2 wyjeżdżali z kolei strażacy z Dusznik, Sędzin, Szamotuł i Nowego Tomyśla. Na nitce w kierunku Warszawy samochód osobowy uderzył w bariery.