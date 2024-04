Dzielnicowy z Szamotuł uratował życie 69-latka. Bez wahania ruszył do zadymionego mieszkania

W piątek, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dotarło zgłoszenie o silnym dymie wydobywającym się z jednego z mieszkań w Szamotułach. Na miejsce natychmiast pojechał dzielnicowy Maciej Heblewski, który dotarł do mieszkania jeszcze przed przybyciem straży pożarnej.

W mieszkaniu zastał nieprzytomnego mężczyznę

W środku dzielnicowy zastał zadymione pomieszczenia oraz palący się garnek w kuchni. Jednak najważniejsze było to, że udało mu się odnaleźć śpiącego 69-latka i szybko ewakuować go na zewnątrz. Okazało się, że mężczyzna stracił przytomność, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co działo się w jego kuchni. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego pomoc dotarła na czas, a mężczyzna uniknął poważniejszych obrażeń.