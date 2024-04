Dzielnicowy z Szamotuł uratował życie 69-latka, wyciągając go z pożaru. "Życie tego człowieka było dla mnie priorytetem"

Z uwagi na nabyty w trakcie zdarzenia stres, policjant postanowił przekazać mężczyznę pod opiekę sąsiadki. Okazało się, że stracił on przytomność, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co działo się w jego kuchni. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego pomoc dotarła na czas, a mężczyzna uniknął poważniejszych obrażeń.

Mimo zagrożenia, jakie wiązało się z wejściem do tego pomieszczenia, bez zawahania podjąłbym tego typu działanie jeszcze raz - mówi policjant. - W tamtym momencie życie tego człowieka było dla mnie priorytetem. Nawet gdyby po otwarciu drzwi okazało się, że mieszkanie jest puste to wiedziałbym, że zrobiłem wszystko co w mojej mocy by ratować drugiego człowieka. Na całe szczęście moja natychmiastowa reakcja przyniosła zamierzony efekt, a być może przyczyniła się do zapobiegnięcia większych strat z uwagi na niebezpieczeństwo, które niesie za sobą nieodpowiedzialne obchodzenie się z butlą gazową oraz ogniem.