Ekologicznie i tanio! Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w gminie Szamotuły

Zrównoważone Źródła Energii

Częścią tej innowacyjnej inicjatywy jest zastosowanie hybrydowych systemów grzewczo-energetycznych. Samorząd gminny planuje montaż instalacji przyłącza źródła gazu ziemnego, pomp ciepła i wsparcie pracy instalacji panelami fotowoltaicznymi. To oznacza, że placówki oświatowe w Gminie Szamotuły będą korzystać z różnorodnych źródeł energii, co przyczyni się do zrównoważonej i bardziej ekologicznej produkcji energii.