Emocjonujący mecz zakończony zwycięstwem! Red Dragons Pniewy pokonali BSF ABJ Bochnię

Początek spotkania nie był porywający do tego stopnia, że na pierwsza groźna sytuację trzeba było czekać aż 7 minut, ale to ona spowodowała następnie serię ciosów z obu stron.

- Najpierw potężnie Błaszyk uderzył na bramkę rywali, a tam Kevin Kollar pokazał swoje umiejętności i bardzo dobrą reakcję. Odbita piłka trafiła do Klatkiewicza, który posłał ją nad poprzeczkę. Wszystko co ważne w tej połowie, a może i meczu, miało miejsce chwilę później po drugiej stronie parkietu. W polu karnym ręką zagrał Nikodem Krajewski. Błąd ten wychwycili sędziowie, którzy podyktowali krótki rzut karny. Jego egzekutorem został Sebastian Leszczak. Zamiary Reprezentanta Polski wyczuł Łukasz Błaszczyk i wynik pozostał bez zmian - poinformowali Dragonsi.