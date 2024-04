"Wierny Lechita" Mistrzem Europy w Maratonie! Kolejny sukces 78-letniego szamotulanina Stefana Dobaka

Założyłem sobie, że pobiegnę w tempie 6 min/km - mówi Stefan Dobak. - Kiedy okazało się, że pierwszy kilometr przebiegliśmy z jednym Finem i teoretycznie najlepszym z Polaków, Janem Grońskim z Kielc, w 5:40, a drugi w 5:45, wiedziałem, że biegniemy za szybko i dlatego pozwoliłem obu rywalom, aby pobiegli do przodu, licząc, że daleko w przodzie jest Francuz. Po 5 kilometrach biegłem więc na czwartej pozycji, a biegnący jako trzeci Fin szybko mi się oddalał, tak, że na 10 kilometrze miał około 500 metrów przewagi. Biegłem jednak swoim założonym tempem i po 15 kilometrach zacząłem się zbliżać do Fina, aby na 21 kilometrze być 15 metrów za nim. Postanowiłem go nie wyprzedzać i choć tempo trochę spadło, to do 25 kilometra biegłem za nim wiedząc, że on tego nie wie.