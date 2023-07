Festyn charytatywny u sąsiadów. Zbierali dla mieszkanki gminy Duszniki

Jak powiedziała nam jedna z głównych organizatorek wydarzenia, a więc Natalia Gomuła, mieszkanka Sędzinka - Marta ma 37 lat jest żoną i mamą trójki cudownych dzieci w wieku 6, 10 i 14 lat.

- W październiku 2022 u Marty zdiagnozowano raka piersi. Był to ogromny cios i szok dla Marty i jej rodziny... Natychmiast rozpoczęła się walka o jej życie. Po konsultacjach okazało się, że nowotwór jest już w stopniu zaawansowanym. 21 listopada Marta zaczęła chemioterapię przedoperacyjną, a 6 czerwca 2023 odbyła się operacja - mastektomia piersi. Przed Martą długa rehabilitacja, wiemy że wszystko będzie dobrze i życie Marty wróci do dawnego rytmu. Marta jest jedną z nas. Naszą koleżanką, sąsiadką angażującą się we wcześniejsze nasze akcje pomocowe – wyjaśniła nam.