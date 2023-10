Jarmark Bożonarodzeniowy podczas drugiego spotkania Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego. Już 14 listopada!

Jarmark Bożonarodzeniowy na drugim spotkaniu Klubu Kobiet!

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Przecławiu, przy Długiej 28, w godzinach od 18.00 do 21.00. Od godziny 20.00, spotkanie zamieni się w Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie to doskonała okazja do zakupu prezentów na nadchodzące święta. Uczestniczki będą miały możliwość zaproszenia do zakupów osoby spoza klubu.