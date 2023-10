Pierwsze spotkanie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego! Wsparcie przedsiębiorczych kobiet z regionu Natalia Nowotna

We wtorek, 17 października, w Świetlicy Wiejskiej w Przecławiu po raz pierwszy odbyło się spotkanie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 przedsiębiorczych kobiet z regionu, które łączy pasja do działania i chęć zdobywania wiedzy, by móc osiągać kolejne sukcesy.