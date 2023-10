Jesienny spacer po mieście Szamotuły. Czy wiesz, gdzie zrobiono te fotografie?

Jednym z symboli jesieni są kasztany, ale w Szamotułach trzeba się postarać, aby je znaleźć. Mieszkańcy miasta co roku regularnie zbierają kasztany, które są doskonałym dodatkiem do jesiennych dekoracji czy elementów dziecięcych zabaw.

Miasto pełne jest ukrytych zakątków, które w jesienne dni tworzą niesamowite scenografie do zdjęć. Wystarczy przejść się po rynku lub odwiedzić Park Jana III Sobieskiego, by znaleźć niepowtarzalne kadry do fotografii.

Czy wiesz, gdzie zrobiono te fotografie? To pytanie, jakie można by zadać, przeglądając galerię jesiennych zdjęć.