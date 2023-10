Halloweenowy Konkurs Wyczaruj Dynię trwa! Wykaż się kreatywnością i zgarnij nagrody

Weź udział w konkursie Wyczaruj Dynię! Zasady są naprawdę proste

Zwycięzcy konkursu otrzymają bajkowe nagrody

Na zwycięzców czekają wyjątkowe upominki. Główną nagrodą jest gra planszowa z ulubionymi postaciami z filmów i bajek, która zapewni godziny rozrywki. Ponadto, zwycięzca otrzyma magiczną książkę, która przeniesie go w fascynujący świat literatury. To nie koniec niespodzianek - wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni paczkami pełnymi pysznych cukierków.

Konkurs Wyczaruj Dynię wystartował 19 października i potrwa do 31 października. Wyniki zostaną ogłoszone 3 listopada. Wzięcie w nim udziału to okazja do wykazania się kreatywnością i pomysłowością oraz wspaniale spędzony czas, podczas tworzenia niezwykłego dyniowego dzieła.