Kaźmierz: Ulica Mickiewicza tymczasowo zamknięta! Informacja dla kierowców

Prośba do mieszkańców o wyprowadzenie swoich samochodów poza obszar objęty pracami

W związku z pracami, dojazd do posesji przy ul. Mickiewicza będzie niemożliwy. Dla wszystkich kierowców i mieszkańców, którym może to sprawić trudności, przekazano apel o wcześniejsze wyprowadzenie swoich samochodów poza obszar objęty pracami. Jest to kluczowe, aby uniknąć utraty dostępu do swoich domów lub miejsc pracy w trakcie prowadzonych prac.