Kobieta i dziecko poszkodowane. Fiat dachował w Koźlu

Choć śnieg nie padał na tyle intensywnie, by sparaliżować komunikację drogową w powiecie, to opady, które wystąpiły i tak doprowadziły do większej niż zazwyczaj śliskości nawierzchni. Niestety doszło do groźnej kolizji.

O godzinie 12.29 oficer Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zdarzeniu drogowym na trasie wojewódzkiej nr 187, w miejscowości Koźle.

**Na miejsce skierowano strażaków z Szamotuł, Koźla oraz Otorowa, a także policję i Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Po dojdzie na miejsce strażacy zastali samochód osobowy po dachowaniu w przydrożnym rowie. Kierująca i dziecko opuściły pojazd przed przybyciem służb i znajdowali się w pobliżu. W trakcie prowadzonych działań kobieta poprosiła ze względu na dobro dziecka o przybycie Pogotowia Ratunkowego – informuje nas oficer dyżurny.

Jak dodaje, działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej - dziecku (wsparcie psychiczne), pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym, przemieszczeniu pojazdu w pozycję na koła.

Ostatecznie po przebadaniu przez ratowników ZRM, zarówno kobieta, jak i dziecko pozostali na miejscu zdarzenia.