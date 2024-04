Kolekcja autografów Krzysztofa Fabiańskiego stale się powiększa! Od 8 lat zbiera podpisy znanych Polaków

Jestem pod wrażeniem tego, co robi Pan Krzysztof. Osoba, która tak blisko jest przy zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego, ale również naszym państwem, bo i w sejmie i senacie, a także z poszczególnymi ministrami, po pierwsze, musi to być osoba odważna. Po drugie, potrafiąca rozmawiać ze wszystkimi osobami z różnych frakcji politycznych, co dzisiaj nie jest wcale takie pewne i nie każdy ma takie umiejętności. Jest osobą otwartą i przede wszystkim chcącą poznawać innych ludzi i dającą sama siebie poznać, bo myślę, że nie tylko uczy się od nas, ale my również uczymy się tego od Pana Krzysztofa. I jest to piękne, że osoby zajmujące się kolekcjonerstwem są w naszym kraju i chcą kontynuować tę pasję, bo z pewnością zabiera to wiele czasu, a także jest to stresujące, bo nie każdy rozmówca jest łatwy, a to wszystko Pan Krzysztof potrafi wspaniale pogodzić - mówi o nim Burmistrz gminy Międzychód, Krzysztof Wolny.