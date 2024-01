Kolekcjonuje autografy już od 8 lat! W zbiorze Krzysztofa Fabiańskiego znalazły się podpisy wielu znanych Polaków

Podczas wspomnianego spotkania padła propozycja, aby początkujący wtedy kolekcjoner przyjechał do sejmu i senatu. Jak mówi, to była doskonała okazja na zdobycie autografów polityków krajowych oraz możliwość porozmawiania z nimi.

Pan Krzysztof był kilkukrotnie w kancelarii, zdobył sympatię parlamentarzystów, co przekłada się na zdobyte autografy i zdjęcia różnych opcji politycznych. Pan Krzysztof zawsze stara się zdobyć jak najszersze grono znamienitych gości do wpisania się do jego księgi, ma bardzo bogaty zbiór podpisów osób z różnych stron Polski. Zawsze miło gościmy go w kancelarii - mówi Monika Pniewska, st. radca w Kancelarii Sejmu RP.