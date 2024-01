Koniec pogrzebów na nowym cmentarzu w Szamotułach? Zakład pogrzebowy wydał oświadczenie

Czas trwania tej sytuacji jest nieokreślony, co stawia przed społecznością Szamotuł szereg pytań i problemów do rozwiązania.

Co z osobami już pochowanymi na tej części cmentarza? Co z rodzinami, które nie posiadają miejsca na starej części cmentarza i chciały by skorzystać z części nowej? Szukanie miejsc na starym cmentarzu jest możliwe, ale wiąże się z bardzo wysokimi, dodatkowymi kosztami w postaci między innymi utylizacji starego pomnika, które pobiera spółka ETERI. Co dalej w tej krytycznej sytuacji? - przedstawia sytuację zakład Szamotuły OMEGA Marcin Turkowski Usługi Pogrzebowe.